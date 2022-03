Το Κίεβο ζητεί πρόσθετες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας μετά τις πυραυλικές επιθέσεις στο Χάρκοβο

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε το πρωί της Τρίτης να επιβληθούν πρόσθετες κυρώσεις στη Ρωσία μετά τη βάρβαρη, όπως τη χαρακτήρισε, επίθεση εναντίον της Χαρκίβ (Χάρκοβο).

«Βάρβαρες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας και σε κατοικημένες περιοχές στη Χαρκίβ. (Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν μπορεί να διαλύσει την Ουκρανία. Διαπράττει εγκλήματα περισσότερα εγκλήματα πολέμου από την οργή, δολοφονεί αθώους πολίτες», κατήγγειλε ο Κουλέμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα. ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗ ΡΩΣΙΑ», έγραψε.

Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της Χαρκίβ, ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της πόλης, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και το διοικητικό κτίριο της πόλης.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n