Το μήνυμα της κόρης του Σουλεϊμανί στον Τραμπ: Μαύρες μέρες θα ζήσουν οι ΗΠΑ

«Oι ΗΠΑ και ο σύμμαχός τους, το Ισραήλ, θα ζήσουν «μαύρες ημέρες», διαμήνυσε στον Αμερικανό πρόεδρο η κόρη του Σουλεϊμανί, ο πατέρας της οποίας δολοφονήθηκε με εντολή Τραμπ κατά την αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη την Παρασκευή.

Η δήλωση αυτή, έγινε ενώπιον του τεράστιου πλήθους των Ιρανών που παραβρέθηκαν στην κηδεία του στρατηγού Σουλεϊμανί στην Τεχεράνη.

'Crazy Trump, don’t think that everything is over with my father’s martyrdom,' the daughter of Iranian military commander Qassem Soleimani said on state television. The general was killed in a U.S. drone strike in Iraq on Friday https://t.co/2G2qTWdBWs pic.twitter.com/HlDOXxCdLc