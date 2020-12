Τα μηνύματα Μητσοτάκη και των ηγετών της ΕΕ για τις γιορτές εν μέσω κορωνοϊού

To δικό τους μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού και της σημασίας της τήρησης των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό στέλνουν οι 27 ηγέτες της ΕΕ μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Οι ηγέτες των κρατών - μελών στέλνουν τις ευχές τους και εφιστούν την προσοχή των πολιτών στην τήρηση των μέτρων προστασίας.

