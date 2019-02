Το μπλοκάρισμα λογαριασμού του ρωσικού RT στο Facebook προκαλεί την αντίδραση της Μόσχας

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος στο μπλοκάρισμα λογαριασμού RT που επέβαλλε η διεύθυνση του Facebook, εξέφρασε την ελπίδα ότι η διένεξη αυτή θα επιλυθεί, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «πολλές μεγάλες εταιρείες, που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις μη φιλικών χωρών ως εργαλείο για να ασκήσουν πιέσεις στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης».



Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών με σχετική του ανακοίνωση, κάλεσε τον εκπρόσωπο του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη) να αποτιμήσει το μπλοκάρισμα των λογαριασμών του ρωσικού τηλεοπτικού δικτύου RT στο Facebook. Στην ίδια ανακοίνωση χαρακτηρίζει ως «απαράδεκτη την κατάσταση, όταν η διεύθυνση του Facebook με αυταρχικό κι αδιαφανή τρόπο μπλοκάρει του λογαριασμούς, παραβιάζοντας τις γενικά αποδεκτές αρχές της ελευθερίας της έκφρασης και της ίσης πρόσβασης στην ενημέρωση».



Νωρίτερα η διευθύντρια του RT Μαργαρίτα Σιμονιάν, είχε δηλώσει ότι το Facebook μπλόκαρε την σελίδα ενός από τα προγράμματα του τηλεοπτικού καναλιού. Το πρόγραμμα In the Now, οι σελίδες του οποίου μπλοκαρίστηκαν, το παρουσιάζει η τηλεπαρουσιάστρια του καναλιού Ανίσσα Ναουέι, ενώ τα βίντεο του έχουν 2,5 δισεκατομμύρια views. Το RT εικάζει ότι οι σελίδες του μπλοκαρίστηκαν μετά από απαίτηση του CNN, το οποίο κατηγόρησε το RT «για απόκρυψη των δεσμών του με το Κρεμλίνο».