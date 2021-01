Το πάρτι του Τραμπ λίγο πριν την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο

Στη δημοσιότητα δόθηκαν πλάνα από την οικογένεια Τραμπ να βρίσκεται σε εορταστική διάθεση λίγο πριν την εισβολή των οπαδών του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου στο Καπιτώλιο και ενώ έχουν ήδη συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο.

Το βίντεο τραβήχτηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και δείχνει τον πατέρα του, την αδερφή του Ιβάνκα, τον αδελφό του Έρικ, τη φίλη του Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τον προσωπάρχη Μαρκ Μέντοους και αρκετούς άλλους να παρακολουθούν το συγκεντρωμένο πλήθος από οθόνες.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εμφανίζεται να λικνίζεται στον ρυθμό της μουσικής και να προτρέπει το πλήθος να «αγωνιστεί» για τον πρόεδρο που αποχωρεί λέγοντας: «Βρείτε το σθένος να κάνετε το σωστό, αγωνιστείτε».

Όσο για τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται σε στιγμιότυπο του βίντεο να φοράει ένα κόκκινο γάντι του μποξ.

Trump his family, and more watching the riot at the Capitol @CNN @ChrisCuomo @donlemon @KTLA @ABC7 @NBCNews pic.twitter.com/UjdzylnioK