Το προφίλ του μαθητή που άνοιξε πυρ σε σχολείο έξω από το Λος Άντζελες

Ως ένα «ήσυχο» και «έξυπνο» παιδί περιγράφουν όσοι γνώριζαν τον 16χρονο που άνοιξε την Πέμπτη πυρ σε σχολείο έξω από το Λος Άντζελες σκοτώνοντας δύο μαθητές.

Ο δράστης πυροβόλησε πέντε μαθητές επιλέγοντάς τους τυχαία απ' ό,τι φαίνεται και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Δύο από τους μαθητές έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο ίδιος ο ένοπλος τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο ανήλικος ζούσε με τη μητέρα του στη Σάντα Κλαρίτα, ένα προάστιο του Λος Άντζελες με περίπου 210.000 κατοίκους που είναι γνωστό για τα καλά σχολεία, τους ασφαλείς δρόμους και τα σχετικά οικονομικά σπίτια.

Ο πατέρας του παιδιού είχε πεθάνει πριν από δύο χρόνια, ενώ τέσσερα χρόνια πριν είχε συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας βιαιοπραγίας κατά της μητέρας του αγοριού.

Ένας μαθητής από το τμήμα Φυσικής είπε ότι «έμοιαζε με ένα από αυτά τα φυσιολογικά παιδιά», ενώ ένας γείτονας πρόσθεσε ότι ήταν ένα παιδί εσωστρεφές, το οποίο όμως ποτέ δεν είχε υπάρξει απειλητικό.

Η αστυνομία προσπαθεί να εξακριβώσει τα κίνητρα του δράστη και το εάν υπήρχε κάποια σχέση ανάμεσα στον ένοπλο και τα θύματα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 16χρονος ενήργησε εκ μέρους κάποιας οργάνωσης ή ότι πρέσβευε κάποια συγκεκριμένη ιδεολογία.

