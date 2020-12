Το σκάφος Chang'e 5 της Κίνας προσεδαφίστηκε στη Σελήνη

Τα κρατικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η αποστολή της Κίνας έστειλε με επιτυχία το Chang'e 5, ένα διαστημικό ρομποτικό σκάφος, στην επιφάνεια του φεγγαριού, το απόγευμα της Τρίτης 1 Δεκεμβρίου, με στόχο την ανάκτηση σεληνιακών πετρωμάτων.

Το σκάφος αναμένεται να περάσει τις επόμενες δύο ημέρες εξετάζοντας το περιβάλλον του και μαζεύοντας επιφανειακά υλικά.

Έχουν περάσει 44 χρόνια από τότε που η ανθρωπότητα έφερε δείγματα από το φεγγάρι. Η τελευταία φορά ήταν το 1976 από τη σοβιετική αποστολή Luna 24 (170 γραμμάρια), ενώ είχαν προηγηθεί οι Αμερικανοί με τις αποστολές «Απόλλων» της NASA. Τώρα η Κίνα μόλις εκτόξευσε το ρομποτικό σκάφος Chang'e 5 με στόχο να φέρει στη Γη ξανά σεληνιακά δείγματα και να γίνει έτσι η τρίτη χώρα που επιτυγχάνει κάτι τέτοιο μετά τη Ρωσία/ΕΣΣΔ και τις ΗΠΑ.

Separation between lander/ascent vehicle and orbiter/return vehicle of #Change5 on Lunar orbit. Video taken from the orbiter/return vehicle. pic.twitter.com/05Q4cfZKbT