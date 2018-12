Το τέταρτο Σαββατοκύριακο βίας στη Γαλλία

Σκηνικό «πολέμου» επικράτησε το Σάββατο στη Γαλλία, στην τέταρτη κατά σειρά ημέρα των διαδηλώσεων των «κίτρινων γιλέκων». Bίαιες συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και τους αστυνομικούς ξέσπασαν στο Παρίσι, όπως και σε πολλές περιοχές της επαρχίας. Αποτέλεσμα των συγκρούσεων αυτών ήταν να τραυματιστούν εκατοντάδες άνθρωποι και χιλιάδες να προσαχθούν.Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αργά το βράδυ του Σαββάτου έστειλε μήνυμα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, χαιρετίζοντας το «κουράγιο και τον επαγγελματισμό» της γαλλικής αστυνομίας.Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας μόνο στο Παρίσι - οπού διαδήλωσαν χιλιάδες άνθρωποι - έγιναν 1.385 συλλήψεις και 974 προσαγωγές, ενώ 126 άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες. Σε όλη τη χώρα διαδήλωσαν συνολικά 125.000 άτομα.Ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ έκανε λόγο για 118 τραυματίες από την πλευρά των διαδηλωτών και 17 τραυματίες από την πλευρά της αστυνομίας, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και αρκετοί δημοσιογράφοι.Στο κενό φαίνεται πάντως να πέφτει η έκκληση για εθνική ενότητα που απηύθυνε ο Γάλλος πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ στον απόηχο των χθεσινών τάραχων στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Τα «κίτρινα γιλέκα» φέρονται αποφασισμένα για συνέχιση των κινητοποιήσεων.Οι επίσημες αρχές υπολογίζουν τον συνολικό αριθμό των διαδηλωτών σε 125.000, με 10.000 εξ' αυτών να συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες στο Παρίσι.​Σε διάφορες περιοχές του Παρισιού υπάρχουν καμμένα αυτοκίνητα, ενώ αρκετές βιτρίνες καταστημάτων έχουν καταστραφεί.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πύργος του Άιφελ και το Λούβρο παρέμειναν κλειστά για το κοινό το Σάββατο, όπως επίσης πολλά εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια και 36 σταθμοί του μετρό.Όπως έγινε γνωστό από την εφημερίδα Τhe Times, οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να ελέγξουν τον πολλαπλασιακό ψεύτικων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποσκοπούσαν να ενισχύσουν τις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων». Η αρμόδια αρχή - υπεύθυνη για το συντονισμό αυτών των ελέγχων είναι η Γενική Γραμματεία Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας (SGDSN).Οι γαλλικές υπηρεσίες δίνουν προσοχή στις απόπειρες χειραγώγησης της ενημέρωσης, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς να σχολιάσουν τους ισχυρισμούς της βρετανικής εφημερίδας The Times, ότι εκατοντάδες ψεύτικοι λογαριασμοί που προήλθαν από τη Ρωσία στόχευαν να ενισχύσουν την εξέγερση των «κίτρινων γιλέκων», τόνισε μια πηγή κοντά στην υπόθεση.Πρόκειται για μια υπόθεση που απαιτεί έντονες και σύνθετες έρευνες, συμπλήρωσε η πηγή.Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, που επικαλείται αναλύσεις που διεξήγαγε η εταιρεία κυβερνοασφάλειας New Knowledge, περίπου 200 λογαριασμοί Twitter αναπαρήγαγαν φωτογραφίες και βίντεο ανθρώπων σοβαρά τραυματισμένων από την αστυνομία, που φέρονται να ανήκουν στο κίνημα των «κίτρινων γιλέκων», ενώ αυτές οι εικόνες χρονολογούνται από γεγονότα που δεν έχουν σε τίποτε να κάνουν με τις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα εδώ και εβδομάδες στη Γαλλία.Το Bloomberg, επικαλλούμενο τη Συμμαχία για την Θωράκιση της Δημοκρατίας (Alliance for Securing Democracy), μια οργάνωση που ανήκει στο German Marshall Fund των ΗΠΑ και ελέγχει αυτούς τους λογαριασμούς και άλλες δραστηριότητες της Μόσχας, τόνισε ότι ανάμεσα σε 600 λογαριασμούς Twitter που είναι γνωστοί ότι προωθούν τις απόψεις του Κρεμλίνου το κορυφαίο hashtag ήταν χθες το #giletsjaunes (κίτρινα γιλέκα).Από την άλλη πλευρά, η Μαργκαρίτα Σιμονιάν, διευθύντρια του RT (Russian Today) και του ρωσικού πρακτορείου Sputnik τόνισε χθες ότι Γάλλοι πολίτες έστειλαν βίντεο από τις χθεσινές διαδηλώσεις στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο, καθώς έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης της χώρας τους.«Γνωρίζετε πόσοι άνθρωποι βλέπουν βίντεο των διαδηλώσεων των ‘κίτρινων γιλέκων’ από τις μεταδόσεις μας; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι. Επιπλέον, έχουμε ήδη πηγές στην γαλλική αστυνομία που μας στέλνουν βίντεο, καθώς αρκετοί πολίτες έχουν γίνει δύσπιστοι με τα δικά τους μέσα ενημέρωσης και στέλνουν βίντεο σε μας», είπε η Σιμονιάν στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο TVTs.Σύμφωνα με την ίδια, οι μεταδόσεις του RT για τις διαδηλώσεις είχαν 20 φορές περισσότερες θεάσεις από εκείνες της γαλλικής Figaro.