Το τρίποντο του Ομπάμα που έγινε viral

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα βρέθηκε το Σάββατο στο γυμνάσιο της πόλης Φλιντ στο Μίσιγκαν για να στηρίξει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αλλά και για να κάνει μια... επίδειξη των δυνατοτήτων του στο μπάσκετ.

Περνώντας από το κλειστό γήπεδο της πόλης, ο Ομπάμα θέλησε να σουτάρει ένα γρήγορο τρίποντο και να... ευστοχήσει με άνεση. Μάλιστα, η βολή του πρώην προέδρου εντυπωσίασε μέχρι και τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος «παραδέχτηκε» το ταλέντο του Ομπάμα μέσω ενός σχολίου στο Twitter.

Now you just showing out now my friend!! That’s what you do huh?? Ok ok I see. All cash! 👌🏾 https://t.co/8pZzXLJIJj