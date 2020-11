Το βίντεο της φρίκης και της ισλαμιστικής βαρβαρότητας

Ο ισλαμιστής τρομοκράτης, οπλισμένος με πολεμικό όπλο, περπατά κατά μήκος ενός δρόμου την ώρα που δύο Αυστριακοί πολίτες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, καλύπτονται ανάμεσα από τα υπέρθυρα των οικοδομών δεξιά και αριστερά. Η γυναίκα εξαφανίζεται κάπου στα δεξιά και ο άντρας κρύβεται σε μία εσοχή. Ο τρομοκράτης τον βλέπει και τον πυροβολεί με το πολεμικό όπλο. Ο πολίτης πέφτει κατάχαμα. Ο τρομοκράτης απομακρύνεται με ελαφρύ τροχάδην φορώντας κουκούλα, αλλά επιστρέφει σε λίγο με ένα πιστόλι στα χέρια του και ξαναπυροβολεί τον πεσμένο στο έδαφος πολίτη.

Η σκηνή είναι συγκλονιστική και αποτυπώνει τη βαρβαρότητα και τον παραλογισμό του τζιχαντιστή, ο οποίος σκοτώνει ότι κινείται μπροστά του χωρίς να είναι στόχος. Πρόκειται για ένα απλό Βιεννέζο πολίτη. Το κρίμα του στα μάτια του τρομοκράτη και η αμαρτία του είναι ότι γεννήθηκε Αυστριακός, χριστιανός και κατά πάσα πιθανότητα καθολικός. Απαγορευτικά πράγματα για τη λογική ενός τζιχαντιστή.

Δεν υπάρχει δυνατότητα λογικής επικοινωνίας με έναν τέτοιο εκτελεστή, ο οποίος χωρίς καμία αναστολή εκτελεί εν ψυχρώ έναν άνθρωπο τον οποίο πριν από μερικά δευτερόλεπτα δεν τον γνώριζε καν. Θυμίζει τις εκτελέσεις των Ναζί, το ολοκαύτωμα των ανώνυμων Εβραίων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τις εκτελέσεις των Αρμενίων κατά τη γενοκτονία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών στα ορεινά χωριά της Ελλάδας, θυμίζει ό,τι το χειρότερο από τις ανατριχιαστικές εικόνες του Ισπανικού Εμφυλίου και από τις φασιστικές θηριωδίες στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και τις κατεχόμενες χώρες.

Δείτε το βίντεο:

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK