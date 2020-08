Το Χόλιγουντ, το Πεντάγωνο και οι αυτοκρατορικές φιλοδοξίες

Υπάρχει η ασθένεια που έρχεται με τη βεβαιότητα εκείνων που βλέπουν τον κόσμο τόσο ασπρόμαυρο, τόσο καλό και κακό, οπότε η δολοφονία είναι συχνά ηθικά αμυνόμενη πράξη.

Παρόμοια δολοφονία υπερβαίνει συχνά την απλή αυτοάμυνα, σε ένα επίπεδο αναδρομικής αναγκαιότητας, μια προληπτική πράξη που την καθιστά πρακτικά πράξη αλτρουισμού.

«Αν δεν είχα σκοτώσει τον κακό, ο κακός θα σκότωνε άλλους ανθρώπους», έτσι η λογική πηγαίνει. Ο μύθος της λυτρωτικής βίας, υποστηρίζεται σαφώς και εκφράζεται στις εξηγήσεις για την αμερικανική ιστορία: Έπρεπε να σκοτώσουμε τους Βρετανούς για να είμαστε ελεύθεροι. στην πλειοψηφία της χριστιανικής θρησκείας της Αμερικής: Ο Ιησούς έπρεπε να πεθάνει με τον πιο οδυνηρό τρόπο, στον σταυρό, για να σωθεί η ανθρωπότητα.

Μια τέτοια λυτρωτική βία δεν υπάρχει στον πραγματικό κόσμο και στις ατομικές εμπειρίες ζωής των εμπλεκομένων, και στις δύο πλευρές της δολοφονίας. Ακόμα και τώρα οι αναγνώστες θα πουν «τι γίνεται με τον Χίτλερ;»

Φαίνεται ανόητο να υπενθυμίζουμε στους Αμερικανούς ότι ο Χίτλερ δεν ξεκίνησε από ένα ιστορικό κενό, ότι η ιστορία και ο Αδόλφος Χίτλερ δεν ξεκίνησαν το 1933, αλλά μάλλον ο Χίτλερ, οι Ναζί και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν συνέπεια και συνέχιση της βίας και η δολοφονία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αυτό είναι το μάθημα και των δύο πολέμων.

Ωστόσο, ο Χίτλερ και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, τα χρόνια και τις δεκαετίες μετά το τέλος του, και οι θάνατοι άνω των 50 εκατομμυρίων ανθρώπων, έγιναν το casus belli για τεράστια όπλα, δεκάδες χιλιάδες παγκόσμια πυρηνικά όπλα, πληρεξούσιοι πόλεμοι και βομβαρδισμοί, εισβολές και επαγγέλματα που σκότωσαν, τραυματίστηκαν, δηλητηριάστηκαν, ψυχολογικά σημάδια και άφησαν άστεγους δεκάδες και δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Με κάθε διαδοχική απειλή, αντιληπτή ή πραγματική, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών φαντάστηκε, επινόησε και αντιμετώπισε, τις εικόνες του Χίτλερ, των Ναζί και μια ηθικά απλοϊκή, αλλά καλά αποδεκτή περιγραφή ενός εχθρού που προσωποποίησε το κακό, και επέτρεψε στους Αμερικανούς να οριστούν ως καλοί. Παρουσιάστηκε στο αμερικανικό κοινό ως δικαιολογία για πόλεμο, νεοαποικιοκρατία, άσεμνο προϋπολογισμό όπλων, οικονομική ανισότητα και πολλές άλλες παγίδες της αυτοκρατορίας.

Αυτή η απλή, εξήγηση του γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτούν και διεξάγουν πόλεμο σε επίπεδα πέρα από όλα τα άλλα κράτη στον πλανήτη, απευθύνονται στα βασικότερα ένστικτα των Αμερικανών και ικανοποιεί τη συναισθηματική τους ανάγκη να έχουμε έναν σκοπό κατοίκου: Κάποιος τον οποίο πρέπει να φοβόμαστε, κάποιο που να προστατεύει και κάποιον να αναζητά να εκδικηθεί. Όχι μόνο αυτό αναγκάζει τη μαζική κατανόηση του κόσμου ως Us vs the Other (ΗΠΑ εναντίον των άλλων) να λειτουργεί καλά για τη χρηματοδότηση, τις προσλήψεις και τους πολέμους του Πενταγώνου, αλλά είναι και το στήριγμα του Χόλιγουντ και της αμερικανικής βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Αυτή η φτηνή και εύκολη αφήγηση, που φυσικά μπορεί να βρεθεί σε ιστορίες που παραπέμπουν σε ζωγραφιές σπηλιών πρωτόγονου ανθρώπου εναντίον θηρίου, επιτρέπει στο κοινό να ταυτιστεί με τον βίαιο, αλλά καλοπροαίρετο, πρωταγωνιστή και τους επιτρέπει να δουν τον ήρωα από μόνο του όπως οι ηθοποιοί κατακτούν το κακό, αποκαθιστούν την τάξη και τη δικαιοσύνη, και κάνουν το μέλλον ασφαλές. Καθώς το κοινό φεύγει από το θέατρο, ξέρουν πώς θα ενεργούσαν αν αντιμετώπιζαν την ίδια υπαρξιακή και ηθική απειλή με τους χαρακτήρες της ταινίας.

Αυτή η αφήγηση για το Πεντάγωνο και το Χόλιγουντ, που επικεντρώνεται και πάλι στον μύθο της λύτρωσης της βίας, ξεκινά μόλις τα παιδιά παρακολουθούν κινούμενα σχέδια, τα οποία συχνά χρησιμοποιούν υπερβολική βία για να επιτύχουν τάξη και δικαιοσύνη.

Αυτή η εκμετάλλευση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων από το Πεντάγωνο και το Χόλιγουντ οδηγεί σε στρατιωτικοποιημένη κοινωνία η οποία ξοδεύει περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως για πόλεμο, ενώ σήμερα σκοτώνει ανθρώπους σε περισσότερες από δώδεκα ξεχωριστές χώρες.

Ωστόσο, για τον Αμερικανό, ειδικά για πολλούς που στρατολογούνται, αυτό είναι συχνά μια απλή άσκηση του σωστού έναντι του λάθους, της κοσμικής ευθύνης έναντι του παραμελημένου κατευνασμού και του Καλού εναντίον του Κακού, δηλαδή. τα θεμέλια του Αμερικανικού Εξωπραγματικού.

Σύνταξη Κ. Μπετινάκης