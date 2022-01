Τόνγκα: Αγωνία για τους κατοίκους μετά το τσουνάμι που προκάλεσε η έκρηξη του ηφαιστείου

Χώρες του Ειρηνικού και ανθρωπιστικές οργανώσεις πασχίζουν να αποκαταστήσουν δίαυλους επικοινωνίας με την Τόνγκα, σήμερα Κυριακή, μετά από το τσουνάμι που προκάλεσε η τεράστια έκρηξη ηφαιστείου, από την οποία διακόπηκαν οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνδέσεις, εγείροντας ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στη μικρή νησιωτική χώρα.

Ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο στο αρχιπέλαγος της Τόνγκα εξερράγη χθες Σάββατο, προκαλώντας συναγερμό για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης στις παράκτιες περιοχές της Τόνγκα καθώς και σε άλλα νησιά του Νότιου Ειρηνικού, όπου εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν παλιρροϊκά κύματα να πέφτουν πάνω σε οικήματα στις ακτές.

Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga pic.twitter.com/Eia4fidPRc