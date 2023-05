Τουλάχιστον 16 νεκροί και 20 τραυματίες από τη σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο στη Γκάνα

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο κοντά στην Άκρα, την πρωτεύουσα της Γκάνας.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Άκρα με το Κέιπ Κόουστ. Το λεωφορείο εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με βυτιοφόρο μεταφοράς καυσίμων.

Gory accident on the Accra - Cape Coast road at Gomoa Okyereko.



15 passengers reportedly dead, more than 20 others injured.



We’re unable to share videos from the accident scene due to its very graphic nature. pic.twitter.com/eEqOROfwLe