Τουλάχιστον 16 τραυματίες από εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας στη Σρι Λάνκα

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας χθες Παρασκευή, κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή Τρινκομάλε, στην ανατολική Σρι Λάνκα.

Εννέα γυναίκες, πέντε άνδρες και δύο ανήλικα αγόρια διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο σιδηροδρομικοί υπάλληλοι, αναφέρει ο οργανισμός σιδηροδρόμων της χώρας.

45 εκτροχιασμοί επιβατικών αμαξοστοιχιών σημειώθηκαν το 2022 στη Σρι Λάνκα, έναντι 34 το 2021 και 29 το 2020.

🔴 JUST IN



At least 16 persons injured & admitted to the Kantale Hospital after a train derailed at Agbopura, Kantale.



More details 👇https://t.co/y5iGMDQSQD#CitizenNews pic.twitter.com/vkWL8i8QYq