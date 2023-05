Τουλάχιστον 21 οι νεκροί από τις πυρκαγιές στα Ουράλια - Οι αρχές υποπτέυονται εμπρησμούς

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής την ζωή τους στις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή των Ουραλίων, πολλές από τις οποίες οφείλονται σε εμπρησμούς, ενώ αξιωματούχοι των ιατρικών υπηρεσιών εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Wildfires have engulfed large areas in Russia’s Ural mountains and in Siberia this week, with authorities promising to swiftly contain them. https://t.co/XLaWjH3TKW — Drogon (@drogon_dracarys) May 9, 2023

Το υπουργείο Εκτάκτων καταστάσεων στην περιοχή του Κουργκάν, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν, ανακοίνωσε ότι έχουν ταυτοποιηθεί 46 ύποπτοι και έχουν στοιχειοθετηθεί επτά ποινικές υποθέσεις κατά τον φερόμενων εμπρηστών.

https://t.co/qsQagGdgOp - Russian wildfires tear through Urals, Siberia Wildfires have engulfed large areas in Russia's Ural mountains and in Siberia this week, with authorities promising to swiftly contain them. A total of over 130,000 acres of forests in the Sverdlovsk ... pic.twitter.com/ci3IyibrC6 — thewallstreetpost.com (@twsp_com) May 8, 2023

Ορισμένοι από τους υπόπτους είναι ανήλικοι. Τα κίνητρα των φερόμενων εμπρηστών δεν είναι σαφή.

#SevereWeather 📹

Terrible fires 🔥 in the #Ural mountains, Russia.



In the last few hours, various fires have been reported in the region, causing the evacuation of hundreds of people. pic.twitter.com/I6YEmc3b2O — Meteored | YourWeather (@MeteoredUK) May 8, 2023

Δασικές πυρκαγιές πλήττουν εδώ και χρόνια τα δάση και τις στέπες της Ρωσίας κατά τους θερμούς μήνες, αλλά έχουν αυξηθεί σε ένταση τα τελευταία χρόνια. Η περίοδος πυρκαγιών του 2021 ήταν η μεγαλύτερη που είχε ποτέ η Ρωσία, με 188 εκατομμύρια στρέμματα δάσους να έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με την Greenpeace Ρωσίας. Πέρυσι, ο καπνός των πυρκαγιών έφτασε εκατοντάδες χιλιόμετρα μέχρι τη Μόσχα, πνίγοντας τους κατοίκους της πόλης.

Wildfires rage in Russia's Ural mountains, Siberia https://t.co/ROAxpid4Gz — WGN Radio News (@WGNRadioNews) May 8, 2023

Οι πυρκαγιές ξεκίνησαν στα τέλη Απριλίου στην περιοχή Κουργκάν και στις γειτονική περιοχή Tιουμέν. Ο Ρώσος υπουργός Εκτάκτων Αναγκών Αλεξάντερ Κουρενκόφ επισκέφθηκε το Κουργκάν τη Δευτέρα, καθώς οι πυρκαγιές συνέχισαν να εξαπλώνονται.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση για τις προσπάθειες περιορισμού τους, ο Κουρενκόφ δήλωσε: «νομίζω ότι σήμερα θα τα καταφέρουμε».

Βιντεοσκοπημένο υλικό από την περιοχή έδειχνε πυροσβέστες να στρέφουν τις μάνικες τους σε φλεγόμενα χωράφια και ένα αεροπλάνο να μαζεύει νερό από μια δεξαμενή και να κάνει εν συνεχεία ρίψεις.

Οι εκκενώσεις των κοινοτήτων βρίσκονται σε εξέλιξη και εκατοντάδες σπίτια έχουν ισοπεδωθεί, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Βαντίμ Σουμκόφ, κυβερνήτης της περιοχής Κουργκάν, ανακοίνωσε στο κανάλι του στο Telegram ότι ακυρώνει την προγραμματισθείσα για σήμερα παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης και την ρίψη πυροτεχνημάτων λόγω των πυρκαγιών, αν και οι συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις θα συνεχιστούν. Ο Σουκμόφ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή τη Δευτέρα.