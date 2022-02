Τουλάχιστον 28 νεκροί από τις πλημμύρες στον Ισημερινό

Οι πλημμύρες και η φονική κατολίσθηση που έπληξαν το Κίτο στην αρχή της περασμένης εβδομάδας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 28 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 52, με βάση τον νεότερο επίσημο απολογισμό που δημοσιοποίησε χθες Κυριακή ο δήμαρχος της πρωτεύουσας του Ισημερινού, ο Σαντιάγο Γουαρδέρας.

Σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν 38χρονη που αγνοείται αφότου η λαϊκή συνοικία Λα Κομούνα χτυπήθηκε από την κατολίσθηση.

«Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ανέρχεται σε 28, 52 άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους οποίους επτά νοσηλεύονται σε νοσοκομεία», δήλωσε ο Γουαρδέρας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 27 νεκρούς και 53 τραυματίες.

Την περασμένη Δευτέρα καταρρακτώδεις βροχές, οι σφοδρότερες της τελευταίες εικοσαετίας, σφυροκόπησαν την πρωτεύουσα του Ισημερινού για σχεδόν 17 ώρες. Σημειώθηκε κατακρήμνιση-ρεκόρ, σχεδόν 75 λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι προβλέψεις έκαναν λόγο για όχι περισσότερα από 2 λίτρα/τ.μ..

Terrible floods in #Quito , Ecuador. 😢 #ClimateCrisis . No place is "safe" any more. via @RichardIntriago pic.twitter.com/DDZLq3GqvI

Δεξαμενή συγκράτησης των νερών της βροχής, με χωρητικότητα 4.500 κυβικών μέτρων, υπέστη ρήγμα αφού δέχθηκε την τετραπλάσια από τη συνηθισμένη ποσότητα νερού.

Κατοικίες, αυτοκίνητα και το δίκτυο ηλεκτροδότησης υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

This is how the La Comuna sector in #Quito looks now after the flood. At the moment, 18 dead are known, many cannot be found. #Ecuador #flood #flooding #floods #FlashFlood #heavyrain #HeavyRains #tormenta #thunderstorm #rainfall #alluvione #lluvias #lluvia #chuvas #aluvión pic.twitter.com/5IIvp4QShr