Τουλάχιστον 48 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στην Κένυα

Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη δυτική Κένυα το βράδυ της Παρασκευής σε μια ιδιαίτερη πολυσύχναστη διασταύρωση, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

"Επί του παρόντος μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 48 άνθρωποι είναι νεκροί και εκτιμούμε ότι ένας ή δύο άλλοι είναι ακόμα εγκλωβισμένοι μέσα στο φορτηγό", δήλωσε ένας αστυνομικός διοικητής, ο Τζέφρι Μάγεκ, μετά τη σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ των πόλεων Κερίτσο και Νακούρου.

Ο διοικητής έκανε λόγο για τουλάχιστον 30 τραυματίες που έχουν διακομισθεί σε κοντινά νοσοκομεία.

"Έχουμε την εκτίμηση ότι ένα φορτηγό στον δρόμο προς το Κερίτσο έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε πάνω σε τοπικά μικρά λεωφορεία που ήταν συγκεντρωμένα σε στάση λεωφορείου, πέρασε πάνω από αυτά και τραυμάτισε τους επιβάτες και τους πεζούς που βρίσκονταν σε αυτή τη στάση", είπε ο αστυνομικός.

E-PLUS Ambulance Kenya on Londiani horrific accident where over 55 people lost their lives

"Londiani MCI Update: 14 people have been evacuated to Londiani Sub County Hospital, awaiting further referral to hospitals in Kericho and Nakuru County.



However, the response efforts.. pic.twitter.com/BDhCm8iWlT