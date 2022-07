Τουλάχιστον 5 μετανάστες πνίγηκαν στα ανοικτά του Πουέρτο Ρίκο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι πνίγηκαν και 66 διασώθηκαν όταν πλεούμενο που θεωρείται πως ανήκε σε διακινητές τους άφησε στα νερά ανάμεσα στη Δομινικανή Δημοκρατία και στο Πουέρτο Ρίκο, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

#BREAKING @USCG, @CBPCaribbean, @NatlParkService responded to a suspected migrant smuggling incident near Mona Island, PR. Crews rescued 66 survivors & recovered 5 unresponsive persons abandoned on the island by smugglers. No reports of missing persons https://t.co/odWYyTVbBP