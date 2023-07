Τουλάχιστον 8 νεκροί εκ των οποίων 2 μικρά παιδιά στη Βραζιλία από κατάρρευση πολυκατοικίας

Πολυκατοικία κατέρρευσε χθες Παρασκευή στη βορειοανατολική Βραζιλία, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι πέντε αγνοούνται, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, καθώς σωστικά συνεργεία συνέχιζαν μέσα στη νύχτα την αγωνιώδη αναζήτηση για τους παγιδευμένους στα συντρίμμια.

In northern #Brazil, at least five people have died and eight others are still missing after a "condemned" residential building collapsed following heavy rainfall. 4 people have been rescued alive from the rubble of the building. pic.twitter.com/rrW10IccAK