Τουλάχιστον 9 νεκροί και 76 τραυματίες από την έκρηξη βυτιοφόρου στη Λιβύη

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και περίπου 76 τραυματίστηκαν από την έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα κοντά στην πόλη Σαμπά της νότιας Λιβύης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της αφρικανικής χώρας.

Η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί όταν, μετά την ανατροπή του βυτιοφόρου, περαστικοί έσπευσαν να πάρουν καύσιμα που διέρρεαν στον δρόμο, όπως μετέδωσαν λιβυκά μέσα ενημέρωσης.

Ελικόπτερα εστάλησαν στον τόπο της τραγωδίας για να μεταφέρουν εγκαυματίες σε νοσοκομεία της Τρίπολης, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, στην οποία επισημαίνεται ότι ζητήθηκε η συνδρομή χειρουργών από την Τυνησία.

Η Λιβύη βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές ελλείψεις καυσίμων από το 2014 όταν η χώρα βυθίστηκε στη δίνη εμφυλίου πολέμου μετά την εξέγερση που ανέτρεψε τον επί χρόνια ηγέτη της Μουάμαρ Καντάφι το 2011. Σε πολλές πόλεις της χώρας, οι πολίτες πρέπει να περιμένουν σε μεγάλες ουρές, μερικές φορές για ώρες, προκειμένου να ανεφοδιάσουν τα οχήματά τους.

