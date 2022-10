Τουλάχιστον δύο νεκροί στο Κίεβο από τα ρωσικά πλήγματα

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη από τα ρωσικά πλήγματα που είχαν στόχο ουσιαστικής σημασίας υποδομές στο Κίεβο και προκάλεσαν διακοπές της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στη μία όχθη της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε η ουκρανική εισαγγελία, ενώ η ουκρανική προεδρία χαρακτήρισε «κρίσιμη» την κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον μιας ενεργειακής εγκατάστασης στην αριστερή όχθη της πρωτεύουσας Κιέβου: σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίσθηκε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ουκρανική εισαγγελία.

A military plane crash in a residential area of the southwestern Russian town of Yeysk, near Ukraine, left at least two dead and 15 hospitalised, Russian state-run news agencies reported.#Ukrain #Russia #PlaneCrash #SU34 #Crash #Crashed #militaryplane #Yeysk pic.twitter.com/aqa0aslgGu