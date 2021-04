Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από πυρά στο Τέξας - Συνελήφθη ο δράστης

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε εταιρεία επίπλωσης στο κεντρικό Τέξας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο ύποπτος συνελήφθη από πολιτειακούς αστυνομικούς, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News. Κατά την ίδια πηγή, τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένας πέμπτος υπέστη ασθματική κρίση.

Το περιστατικό προστίθεται σε σειρά mass shootings, βίαιων επεισοδίων με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν πάνω από τέσσερα θύματα κατά τον ορισμό των αμερικανικών αρχών, μέσα στις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε κατάστημα της εταιρείας Kent Moore Cabinets στην Μπράιαν, στο κεντρικό Τέξας, ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, ο Έρικ Μπασκ.

Ο ύποπτος για το μακελειό πιστεύεται πως είναι υπάλληλος της εταιρείας. Έχει τεθεί υπό κράτηση. Τα κίνητρά του δεν είναι σαφή, τουλάχιστον προς το παρόν.

On the scene of a reported shooting at Kent Moore Cabinets in Bryan. Will have more info as it becomes available: pic.twitter.com/l12PCpH6O2