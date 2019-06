Τουλάχιστον εννέα νεκροί από την πτώση δικινητήριου αεροσκάφους στη Χαβάη

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν μικρό αεροσκάφος κατέπεσε στη Χαβάη, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Το δικινητήριο αεροσκάφος King Air κατέπεσε κοντά στο αεροδρόμιο Ντίλιγχαμ κοντά στην πόλη Μοκουλέια της κομητείας της Χονολουλού. Η πυροσβεστική υπηρεσία της Χαβάης ανακοίνωσε ότι έλαβε πληροφορίες για την πτώση αεροσκάφους περίπου στις 18:30 της Παρασκευής (τοπική ώρα).

Όπως ανέφερε στο Twitter η υπηρεσία μεταφορών της Χαβάης, δεν υπάρχουν επιζώντες, ενώ προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πτώσης του μικρού αεροσκάφους, αλλά και αν αυτό βρισκόταν στη διαδικασία απογείωσης ή προσγείωσης. Η πυροσβεστική υπηρεσία από την πλευρά της εξήγησε ότι το αεροπλάνο είχε τυλιχθεί στις φλόγες όταν οι δυνάμεις της έφτασαν στο σημείο της συντριβής και δεν φαίνεται να υπάρχουν επιζώντες.

Honolulu Fire Chief Manuel Neves gives an update on the crash of an aircraft at Dillingham Airfield.

Read more at https://t.co/GVgNgBtnyW pic.twitter.com/9ynzrg0o3x