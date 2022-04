Τουλάχιστον τρεις νεκροί από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μία μέρα από τις φονικές επιδρομές που άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς.

Σύμφωνα με το γραφείο της τοπικής Εισαγγελίας, μια οβίδα το πρωί της Δευτέρας έπληξε μια παιδική χαρά σε μια οικιστική περιοχή, σκοτώνοντας έναν άνδρα και μια γυναίκα και προκαλώντας ζημιές σε κτήρια.

Ο επικεφαλής του κέντρου ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, Βίκτορ Ζαμπάτσα, δήλωσε στο ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax ότι μια αεροπορική επιδρομή σε ένα κέντρο διανομής ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας τη Δευτέρα, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν έξι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην πόλη άκουσαν ισχυρές εκρήξεις το πρωί.

Συγκλονίζει το βίντεο όπου διασώστες παρέχουν βοήθεια σε τραυματίες και εκείνη τη στιγμή ακούγονται νέες εκρήξεις.

As rescuers were treating wounded civilians after the shelling in Kharkiv, #Russia struck again. Note the brave medic who stayed with the wounded woman. He shouted to the other wounded, “Don't get up!”#StandUpForUkraine #Ukraine pic.twitter.com/tJletKMJI6