Τουλάχιστον τρεις νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στο Ιράν

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του ισχυρού σεισμού ο οποίος έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το νότιο Ιράν, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.

«Δυστυχώς, μέχρι στιγμής έχουμε τρεις νεκρούς και οκτώ τραυματίες», δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ο Μερντάντ Χασανζαντέ, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων στην επαρχία Χουρμουζγκάν, που βρέχεται από τον Κόλπο.

🔴 Villages completely destroyed after the two consecutive earthquakes in Iran tonight (6.1 and 6.3).

📍 Hormozgan region. #Iranpic.twitter.com/JLRVuccZrT