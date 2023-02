Τουρκία- σεισμός: Διάσωση 6χρονου κοριτσιού και 70χρονης γυναίκας μετά από 178 ώρες στα ερείπια

Ένα εξάχρονο κορίτσι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στην επαρχία Αντιγιαμάν της Τουρκίας, 178 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της προηγούμενης Δευτέρας.

Miray, a 6-year-old girl, rescued from rubble in Adiyaman 178 hours after massive earthquakes hit Türkiye 🔴 LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/NQyTapUyLJ

Λίγο νωρίτερα μία γυναίκα, η Σεράπ Ντονμέζ, βγήκε ζωντανή από τα ερείπια πολυκατοικίας που είχε καταρρεύσει στην Αντάκια (Αντιόχεια), 176 ώρες μετά τον σεισμό. Στην ίδια πόλη της επαρχίας Χατάι, μια 70χρονη γυναίκα, η Νουράι Γκιουρμπούζ, σώθηκε αφού πέρασε 178 ώρες κάτω από τα συντρίμμια.

(VIDEO) A woman has been rescued miraculously 176 hours after the first earthquake hit Türkiye on Feb. 6



