Τουρκία: Άνδρας απειλούσε πως θα ανατιναχθεί έξω από αστυνομικό τμήμα

Αστυνομικοί πυροβόλησαν την Πέμπτη έναν ύποπτο για επίθεση αυτοκτονίας έξω από αστυνομικό τμήμα της πόλης Γκαζιαντέπ στη νότια Τουρκία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Ο άνδρας φώναξε «έχω μια βόμβα» και «θα ανατιναχθώ», δείχνοντας το γιλέκο του και ένα τηλεχειριστήριο που κρατούσε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αφού απείλησε τους αστυνομικούς, εκείνοι τον εξουδετέρωσαν, τραυματίζοντάς τον, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της επαρχίας Νταβούτ Γκιουλ σε ανάρτησή του στο Twitter. Ο ύποπτος είχε βαρύ ποινικό μητρώο, συμπλήρωσε.

Visual of the suspected "terr0r!st" was shot dead by Turkish police infront of state security headquarter in #Gaziantep. - #Turkey pic.twitter.com/jJnYB2XGL9