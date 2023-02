Τουρκία: Διασώστες πηδούν από παράθυρο κτηρίου για να αποφύγουν έναν μετασεισμό

Μια εβδομάδα μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε την Τουρκία και τη Συρία, οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Διασώστες μπαίνουν σε κτήρια ψάχνοντας για πολίτες, όμως εργάζονται μονίμως υπό τον φόβο των μετασεισμών, που είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσουν νέα χαλάσματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ετοιμότητας στην οποία πρέπει να βρίσκονται οι διασώστες αποτελεί ένα βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο Anadolu. Τα πλάνα τραβήχτηκαν στην Αντιόχεια, την ώρα ενός μετασεισμού και δείχνουν Αμερικανούς και Γάλλους διασώστες να βγαίνουν έντρομοι από παράθυρο κτηρίου προκειμένου να απομακρυνθούν.

Έξω από το υπό έρευνα κτήριο είχαν τοποθετηθεί στρώματα, στα οποία πήδηξαν οι διασώστες για να φύγουν με ασφάλεια από το σημείο.

Moment of panic among the American and French rescue teams caused by aftershock in quake-hit Türkiye's Antakya district caught on camera https://t.co/4Y4dvhCKG7 pic.twitter.com/YKeFl9onHv