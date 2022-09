Τουρκία: Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα όταν εξερράγη βόμβα κοντά σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία της Μερσίνης, στη νότια Τουρκία.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, η βομβιστική επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ της Δευτέρας. Ένας δεύτερος μηχανισμός βρέθηκε σε κοντινή απόσταση και εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη από πυροτεχνουργούς.

Σε εικόνες που προβλήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή της πρώτης έκρηξης και ακολούθως ακούγονται πυροβολισμοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ αστυνομικών και ενόπλων.

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο.

