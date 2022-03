Τουρκία: Εγκαινιάστηκε στα Δαρδανέλλια η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα παγκοσμίως

Η Τουρκία εγκαινίασε την Παρασκευή τη μεγαλύτερου μήκους κρεμαστή γέφυρα παγκοσμίως, η οποία κατασκευάστηκε πάνω από τα στενά των Δαρδανελλίων (βορειοανατολικά), φυσικό σύνορο μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας.

Η "γέφυρα του Τσανάκαλε 1915", μήκους 4.608 χλμ. και έκτασης (απόσταση μεταξύ των δύο πυλώνων) 2.023 χλμ., είναι η πρώτη που εκτείνεται σε αυτό το θαλάσσιο πέρασμα των σχεδόν 60 χιλιομέτρων που συνδέει το Αιγαίο Πέλαγος με τη θάλασσα του Μαρμαρά.

Το έργο, συνολικού κόστους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, προστίθεται στις άλλες τρεις γέφυρες της Κωνσταντινούπολης που συνδέουν τις δύο ηπείρους και θα επιτρέψει τη σύνδεση της Ανατολικής Θράκης με την Ανατολία παρακάμπτοντας την Κωνσταντινούπολη.

Τα εγκαίνιά της συμπίπτουν με την επέτειο της ναυτικής νίκης των οθωμανικών δυνάμεων στις 18 Μαρτίου 1915 κατά των συμμάχων στη μάχη των Δαρδανελλίων (ή μάχη της Καλλίπολης όπως επίσης ονομάζεται).

Οι μάχες, που διήρκησαν έως τον Ιανουάριο του 1916, οδήγησαν στη νίκη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά των βρετανικών και γαλλικών στρατευμάτων.

Türkiye inaugurates the world’s longest mid-span suspension bridge in Canakkale, marking the 107th anniversary of the naval victory in the city.



