Τουρκία: Φωτιά στο πολυτελές ξενοδοχείο Τσιραχάν στο Βόσπορο

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στο πολυτελές ξενοδοχείο Τσιραχάν που βρίσκεται πάνω στο Βόσπορο στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες στο κτίριο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. ΜΜΕ της Τουρκίας μετέδωσαν ότι οι Αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση των πελατών, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν μαύρο καπνό να έχει σκεπάσει την περιοχή.

Στο χώρο του ξενοδοχείου έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ως υπό έλεγχο.

In #Istanbul, the #Kempinski Hotel in Ciragan Palace is on fire pic.twitter.com/u29M9mdjoC