Τουρκία: Γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή στο Χατάι, 205 ώρες μετά τον σεισμό

Ουκρανοί διασώστες ανέσυραν ζωντανή μια γυναίκα από τα χαλάσματα ενός κτιρίου στην επαρχία Χατάι, σχεδόν 205 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε στην περιοχή αυτή στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk.

Με τη διάσωση της γυναίκας ανέρχονται σε επτά οι επιζώντες που ανασύρθηκαν σήμερα από τα συντρίμμια, πάνω από οκτώ ημέρες μετά τον σεισμό.

