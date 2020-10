Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη στην Αλεξανδρέττα

Έκρηξη στην Αλεξανδρέττα της Τουρκίας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής έσπευσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε σε αυτοκίνητο στην κεντρικό οδό Φενέρ ενώ διακόπηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων.

​Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Χατάι, Ραχμί Ντογκάν, η έκρηξη σημειώθηκε έπειτα από την πρόσκρουση αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν δύο «τρομοκράτες» και καταδιώχθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της Αστυνομίας της Αλεξανδρέττας τραυματίστηκε ελαφρά.

A suicide bomber blew himself up in the city of Iskenderun, in the southern state of Hatay, Turkey



Not far from where I am when in Turkey.



SAA regime has claimed responsibility



(don't worry I did not include gore, this is just the after math of damage in the street) pic.twitter.com/n8kkOXbU1u