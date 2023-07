Τουρκία: Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται και στα Δαρδανέλια - 8 χωριά εκκενώθηκαν

Μαίνεται εδώ και δυο ημέρες η φωτιά στα Δαρδανέλια (Τσανάκαλε) της Τουρκίας μετατρέποντας σε στάχτη μεγάλες δασικές εκτάσεις.

Όπως ανέφερε το OPEN, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16.30 της 16ης Ιουλίου και μέχρι σήμερα έχουν εκκενωθεί 8 χωριά. Η φωτιά δεν μπόρεσε να τεθεί υπό έλεγχο λόγω του ισχυρού ανέμου.

Συνολικά 21 αεροσκάφη, περισσότεροι από 60 ψεκαστήρες νερού και περισσότερα από 500 άτομα συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Σήμερα, με τα πρώτα φώτα της ημέρας, ξεκίνησε ξανά η επέμβαση από αέρος.

