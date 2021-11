Ένας «Μίδας» με τέσσερα αυτιά προκαλεί ενθουσιασμό στα Τουρκικά Media

Η Μίδα γεννήθηκε με τέσσερα αυτιά λόγω μιας γενετικής μετάλλαξης, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε το τεσσάρων μηνών γατάκι να προκαλέσει τον ενθουσιασμό των χρηστών του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας πάνω από 73.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μικρή γατούλα γεννήθηκε σε μια αυλή στην Άγκυρα, μαζί με τα πέντε αδελφάκια της και αργότερα την υιοθέτησε η Κάνις Ντοσεμετζί και η οικογένειά της. Λένε πως ερωτεύτηκαν το ζώο με την πρώτη ματιά και ήθελαν αμέσως να αναλάβουν τη φροντίδα της, ανήσυχοι πως οι πιθανότητές της να βρει ένα σπίτι θα ήταν μειωμένες λόγω της μοναδικής κατάστασής της.

«Δεν είχαμε ποτέ σκεφθεί να αγοράσουμε μια γάτα, θέλαμε απλά να σώσουμε μια γάτα από τον δρόμο και θέλαμε να την υιοθετήσουμε», είπε η Ντοσεμετζί, που ζει επίσης με δύο σκύλους, τον Ζέινο και τη Σούζι.

Η Μίδα, το όνομα της οποίας προέρχεται από τον μυθολογικό βασιλιά της Φρυγίας, αναδείχθηκε σε «αστέρα» του διαδικτύου χάρη στις αναρτήσεις των ιδιοκτητών της σχετικά με την καθημερινότητά της με τους δύο σκύλους.

Αν και η εμφάνισή της είναι ίσως ασυνήθιστη, η κατάστασή της δεν επηρεάζει καθόλου την υγεία της ή την ακοή της, σύμφωνα με τον κτηνίατρό της Ρεσάτ Νούρι Ασλάν.

Η Κάνις Ντοσεμετζί λέει πως ελπίζει ότι η δημοφιλία της Μίδα μπορεί να πείσει άλλους ανθρώπους να υιοθετήσουν ζωάκια παρά να τα αγοράζουν από καταστήματα.

«Ο κόσμος είναι τόσο έκπληκτος, δεν μπορεί να το πιστέψει», σημείωσε η ίδια.

«Όλοι θέλουν να έρθουν να τη δουν ή θέλουν φωτογραφίες της».

«Ορισμένοι άνθρωποι, από την άλλη, τη βρίσκουν τρομακτική, όμως σε γενικές γραμμές ο κόσμος πιστεύει ότι είναι συμπαθητική».

A cat in Turkey was born with 4 ears due to a genetic mutation. Her new family has named her Midas.



The extra ears do not affect her health or give her any hearing superpowers, says her vet, but the cat has amassed 70,000 Instagram followers. 😻 pic.twitter.com/kyWKxlPalm