Τουρκία: Οργή πολιτών για την οικονομική κρίση - Με το... μέτρο πωλούνται ζάχαρη, καφές και λάδι

Την κατιούσα έχει πάρει η λίστα στην Τουρκία αφού άγγιξε το 15% σε απώλειες, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν για «πόλεμο οικονομικής ανεξαρτησίας». Η Κεντρική Τράπεζα υποστηρίζει πως δεν ευθύνεται για την πτώση και πως μπορεί να παρέμβει μόνο σε συνθήκες υπερβολικής αστάθειας, λίγο μετά τη συνάντηση του διοικητή της με τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος σπεύδει να διαψεύσει τα σενάρια πρόωρων εκλογών.

Τούρκοι πολίτες καίνε συμβολικά ψεύτικα δολάρια, δηλώνοντας πως έχουν φτάσει στα όριά τους μετά και τη νέα κατάρρευση της τουρκικής λίρας που σημειώνει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο.

Eν τω μεταξύ καφές, λάδι και ζάχαρη πωλούνται με το μέτρο. Οι περιορισμοί ξεκίνησαν αρχικά με την ποσότητα ζάχαρης και λαδιού που μπορεί να αγοράσει κάθε Τούρκος πολίτης και συνεχίστηκε με τον καφέ, προκαλώντας αντιδράσεις.

Σύμφωνα με αναλυτές, η συνεχιζόμενη υποτίμηση της τουρκικής λίρας θα αποτυπωθεί στις τιμές των προϊόντων τις επόμενες ημέρες, δημιουργώντας κλίμα ανησυχίας στους πολίτες που βλέπουν καθημερινά τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται.

«Κάποιοι λένε ότι θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς στην κάλπη το 2023. Ρωτάμε: Τι θα τρώμε μέχρι το 2023; Δεν έχουμε την υπομονή ούτε τη δύναμη να περιμένουμε άλλα δύο χρόνια. Στεκόμαστε ενάντια στη φτώχεια!» αναφέρουν οι Τούρκοι, που βγήκαν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν.

Όμως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κλείνει τα μάτια στην κρίση και επιμένει ακόμη και να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για εκλογές. “Έχει ενδιαφέρον το ότι ζητούν συνεχώς πρόωρες εκλογές. Δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Θα γίνουν κανονικά τον Ιούνιο του 2023” απαντά ο Τούρκος Πρόεδρος.

Στην περιοχή Κουρτουλούς, όπου παλιά διέμεναν Έλληνες, οι γυναίκες εξέφρασαν την οργή τους για την κατάσταση που βιώνουν, χτυπώντας κατσαρολικά και ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης.

Ο Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου ακύρωσε όλο του το πρόγραμμα για να ασχοληθεί με την οικονομική κρίση και επιτέθηκε στον Τούρκο πρόεδρο φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα την Ελλάδα. “Μέχρι χθες μας έλεγαν ότι η Ελλάδα έχει καταστραφεί, η Ελλάδα είναι σε άθλια κατάσταση, η Ελλάδα χρεωκόπησε. Στην Ελλάδα ο βασικός μισθός είναι κατά 2,7 φορές μεγαλύτερος, δηλαδή περίπου 3 φορές μεγαλύτερος από το βασικό μισθό της Τουρκίας. Ποιος είναι σε άθλια κατάσταση;” είπε χαρακτηριστικά.

Και ενώ η οικονομία καταρρέει, ο Τούρκος πρόεδρος δέχεται ακόμη ένα πλήγμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καταδικάζει την Τουρκία για την «αυθαίρετη» προφυλάκιση 427 Τούρκων δικαστικών, μετά και την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, τονίζοντας πως παραβιάζει το δικαίωμα στην ελευθερία.

After the recent increase in exchange rates and price increases in products, marches are held in Istanbul and Ankara. Slogans are being shouted for the government to resign. #Hükümetİstifa #TurkeyProtests #Turkey pic.twitter.com/iCZKEg88Nj