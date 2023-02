Τουρκία-σεισμός: Ένας πατέρας στέκεται με τις ώρες κρατώντας μέσα από τα χαλάσματα το χέρι της νεκρής κόρης του

Φωτογράφος επί 40 χρόνια, εκ των οποίων τα 15 στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αντέμ Αλτάν δούλευε ως φωτορεπόρτερ και κάποια στιγμή στάθηκε μπροστά από ένα κτίριο που κατέρρευσε στην πόλη Καχραμανμάρας, επίκεντρο του σεισμού που σκότωσε περισσότερους από 16.000 ανθρώπους μόνο στην Τουρκία. Ο Αλτάν είδε έναν άνδρα να κάθεται στα ερείπια.

Καμία ομάδα διάσωσης δεν είχε φτάσει ακόμη στο σημείο την Τρίτη, την επομένη της καταστροφής, καθώς οι κάτοικοι προσπαθούσαν να καθαρίσουν μόνοι τους τα ερείπια για να βρουν και να σώσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο άντρας, φορώντας ένα πορτοκαλί σακάκι, στεκόταν ακίνητος ανάμεσα στα χαλάσματα, χωρίς να τον νοιάζει η βροχή και το κρύο.

Τότε, ο Αντέμ Αλτάν συνειδητοποίησε ότι ο άνδρας, 60 μέτρα μακριά από αυτόν, κρατούσε ένα χέρι.

Άρχισε να «φωτογραφίζει» τη σκηνή: ο πατέρας να κρατά το χέρι του νεκρού παιδιού του χωρίς να το αφήνει, μέσα στα ερείπια και την καταστροφή.

Καθώς ο Αλτάν τραβούσε φωτογραφίες, ο άνδρας τον παρακολουθούσε με προσοχή.

«Τράβα φωτογραφίες του παιδιού μου», ψιθύρισε προς την κατεύθυνση του Αντέμ, με τη φωνή του να ραγίζει και να τρέμει.

Άφησε το χέρι της που δεν ήθελε να αφήσει ούτε στιγμή για να δείξει στον φωτογράφο το σημείο όπου κειτόταν η 15χρονη κόρη του.

Και ξανάπιασε το χέρι της.

«Ήμουν τόσο συγκινημένος εκείνη την ώρα. Δάκρυσα. Έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου, "Θεέ μου, αυτός είναι αφόρητος πόνος"», λέει ο φωτογράφος.

Τότε, ο ίδιος ρώτησε το όνομά του, καθώς και το όνομα του παιδιού του.

«Η κόρη μου, Ερμάκ», απάντησε ο πατέρας, ο Μεσούτ Χαντσέρ.

«Μιλούσε με δυσκολία, χαμηλόφωνα. Ήταν δύσκολο να του κάνω περισσότερες ερωτήσεις καθώς οι κάτοικοι γύρω του ζητούσαν από τον κόσμο να κάνει ησυχία ώστε να μπορέσουν να ακούσουν τις φωνές πιθανών επιζώντων παγιδευμένων κάτω από τα ερείπια», αφηγείται ο φωτογράφος.

