Τουρκία: Στη φυλακή η επικεφαλής του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος

Στη φυλακή οδηγήθηκε την Τρίτη υψηλόβαθμο στέλεχος του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης της Τουρκίας, η Τζανάν Καφταντζίογλου, δύο εβδομάδες μετά την καταδίκη της για «τρομοκρατική προπαγάνδα» και «προσβολή του αρχηγού του κράτους».

Η Καφταντζίογλου, που είναι επικεφαλής του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) για την επαρχία της Κωνσταντινούπολης, καταδικάστηκε πρωτοδίκως, το 2019, σε περίπου 10 χρόνια κάθειρξης. Στο εφετείο η ποινή της μειώθηκε σε τέσσερα χρόνια και έντεκα μήνες, μια απόφαση που επικυρώθηκε πριν από δύο εβδομάδες.

Ένα στέλεχος του CHP είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι σήμερα η Καφταντζίογλου οδηγήθηκε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Σιλιβρί (Σηλυβρία) στα προάστια της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ενδέχεται να αφεθεί ελεύθερη σε μερικές ημέρες, αλλά είναι άγνωστο το πότε ακριβώς.

Η Καφταντζίογλου, 50 ετών, καταδικάστηκε με αφορμή αναρτήσεις στο Twitter που έκανε μεταξύ 2012-2017 που σχετίζονταν κυρίως με τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2013, τις αποκαλούμενες και «κίνημα του Γκεζί», καθώς και για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 και τις μαζικές εκκαθαρίσεις που ακολούθησαν σε όλη τη χώρα.

Από την αρχή της υπόθεσης, η Καφταντζίογλου μιλούσε για μια «πολιτική» δίωξη που είχε ως στόχο να τιμωρηθεί η ίδια για τον ρόλο που διαδραμάτισε στη νίκη της αντιπολίτευσης στις δημοτικές εκλογές του 2019. Τουρκικό δικαστήριο αναμένεται αύριο να εκδώσει απόφαση για μια άλλη υπόθεση, σε βάρος του νικητή εκείνων των εκλογών, του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, τον οποίο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ως ισχυρό πιθανό αντίπαλο, απέναντι στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις επόμενες γενικές εκλογές.

Οι πολιτικοί αναλυτές και οι βουλευτές του CHP θεωρούν, ότι η υπόθεση αυτή είναι άλλη μια προσπάθεια του Ερντογάν και του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) να φιμώσουν την αντιπολίτευση ενόψει των βουλευτικών και προεδρικών εκλογών που θα πρέπει να διεξαχθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Ο Ιμάμογλου κατηγορείται για προσβολή δημόσιου λειτουργού σε μια ομιλία του η οποία αφορούσε την επανάληψη των δημοτικών εκλογών του 2019. Ο Ιμάμογλου κέρδισε, με οριακή διαφορά, τον υποψήφιο του AKP αλλά τα αποτελέσματα ακυρώθηκαν. Στην επαναληπτική ψηφοφορία κέρδισε και πάλι με μεγαλύτερη άνεση.

Σε εκείνη την ομιλία είχε δηλώσει: «Εκείνοι που ακύρωσαν τις εκλογές της 31ης Μαρτίου είναι ανόητοι». Το γραφείο Τύπου του δήμου Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι απαντούσε στον υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος αποκάλεσε «ανόητο» τον Ιμάμογλου. Υποστηρίζει επίσης ότι ο Ιμάμογλου δεν επέκρινε την Ανώτατο Εκλογική Επιτροπή αλλά τους πολιτικούς που οδήγησαν στην ακύρωση των εκλογών.

Αυτήν την εβδομάδα, το γραφείο Τύπου του δήμου κατήγγειλε ότι η δικαιοσύνη χρησιμοποιείται ως όπλο: Ο στόχος, σύμφωνα με αυτήν την ανακοίνωση, είναι με την ετυμηγορία του δικαστηρίου να στερηθεί ο Ιμάμογλου τα πολιτικά δικαιώματά του ώστε «να αποκλειστεί από τις επερχόμενες εκλογές».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, η εισαγγελία πρότεινε να επιβληθεί ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και ενός μήνα στον δήμαρχο.

Ο «ανεπίσημος» συνασπισμός της αντιπολίτευσης δεν έχει ακόμη επιλέξει τον υποψήφιό του για την προεδρία. Οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι ο πρόεδρος του CHP Κεμάλ Κιλιντσάρογλου θα κερδίσει το χρίσμα, αλλά ο Ιμάμογλου είναι επίσης πιθανός διεκδικητής. Ορισμένες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα κέρδιζε με άνεση στον δεύτερο γύρο των εκλογών, έχοντας απέναντί του τον Ερντογάν, η δημοτικότητα του οποίου φθίνει λόγω της οικονομικής κρίσης.

