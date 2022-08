Τουρκία: Απορρίφθηκε το αίτημα απελευθέρωσης Κούρδισσας της αντιπολίτευσης

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας απέρριψε την Παρασκευή το αίτημα απελευθέρωσης Κούρδισσας της αντιπολίτευσης που πάσχει από άνοια, σύμφωνα με την απόφαση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Δικαστήριο αρνήθηκε να απελευθερώσει ή να αναβάλει την εκτέλεση της ποινής της Αϊσέλ Τουγκλούκ, πρώην αντιπρόεδρου του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP), η οποία πάσχει από άνοια από το 2021.

Ωστόσο, το Δικαστήριο διέταξε ένα έκτακτο μέτρο προκειμένου η Αϊσέλ Τουγκλούκ να λαμβάνει θεραπεία και να έχει τακτικές επισκέψεις σε νοσοκομείο προκειμένου να την εξετάζει νευρολόγος και ψυχίατρος.

«Η εξέλιξη της ασθένειάς της πρέπει να παρακολουθείται και η ανάγκη της απελευθέρωσής της πρέπει να αξιολογείται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα», αποφάσισε το Δικαστήριο.

Η 57χρονη Αϊσέλ Τουγκλούκ συνελήφθη το 2016 και καταδικάστηκε σε 10ετή κάθειρξη το 2018 για «συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση».

Καταδικάστηκε για τις δραστηριότητές της στο «Κογκρέσο της Δημοκρατικής Κοινωνίας» (DTK), μια οργάνωση που θεωρείται από τις τουρκικές αρχές ότι συνδέεται με το ΡΚΚ, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν. Το ΡΚΚ χαρακτηρίζεται «τρομοκρατικό» κίνημα από την Άγκυρα και τους δυτικούς συμμάχους της.

«Δεν ξέρω γιατί δικάζομαι, ούτε τί συνέβη, πού και πότε», είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια ακρόασης στις αρχές Αυγούστου, μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

