Τουρκία: Τουλάχιστον 32 τραυματίες από την κατάρρευση οροφής σε ξενοδοχείο

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε χθες Σάββατο η οροφή αίθουσας σε ξενοδοχείο της πόλης Σαρίκαμις, στην επαρχία Καρς της βορειοανατολικής Τουρκίας.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης για την προβολή ντοκιμαντέρ, αφιερωμένου στη μάχη του 1914 μεταξύ του οθωμανικού και του ρωσικού στρατού.

Διασώστες απεγκλώβισαν δεκάδες ανθρώπους και 32 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Εξ αυτών, 23 πήραν εξιτήριο αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

The collapse of the roof of a hotel leaves a number of injuries in the eastern state of Karsh #Turkey for mor video follow me on TikTok : @nwes07 pic.twitter.com/JJAqFxgOxz