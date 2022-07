Τουρκία: Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες λόγω πυρκαγιάς

Χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους την Πέμπτη εξαιτίας μιας δασικής πυρκαγιάς που μαίνεται στην χερσόνησο Ντάτσα της νοτιοδυτικής Τουρκίας με τους πυροσβέστες να αγωνίζονται να την περιορίσουν. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν προκάλεσαν την εξάπλωσή της σε κατοικημένες περιοχές στη διάρκεια της νύχτας.

Ο υπουργός Δασών Βαχίτ Κιρίστσι δήλωσε ότι από τις προκαταρκτικές έρευνες προκύπτει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έναν ηλεκτρικό μετασχηματιστή περίπου το μεσημέρι της Τετάρτης.

«Αυτό που καθιστά λίγο δυσκολότερο το έργο μας είναι οι άνεμοι καθώς η κατεύθυνση και η έντασή τους είναι απρόβλεπτες», δήλωσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) ανακοίνωσε ότι περίπου 450 κατοικίες εκκενώθηκαν και 3.530 άνθρωποι απομακρύνθηκαν καθώς η φωτιά έφθασε σε κατοικημένες περιοχές στα αραιοκατοικημένα τμήματα της χερσονήσου.

Οπτικό υλικό δείχνει καπνό να υψώνεται από δασική περιοχή καθώς τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής κάνουν ρίψεις νερού ενώ οι φλόγες εξαπλώνονται.

Διακρίνεται επίσης ο κήπος ενός σπιτιού να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και τα δέντρα του να φλέγονται.

Το γραφείο του δημάρχου της επαρχίας Μούγλα ανακοίνωσε ότι 17 κατοικίες και περίπου 7.000 στρέμματα γης επηρεάστηκαν από τη φωτιά.

Η δημαρχία έδωσε στοιχεία που δείχνουν ότι οι άνεμοι στην περιοχή είχαν υποχωρήσει σημαντικά το πρωί της Πέμπτης. Ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότσα δήλωσε ότι 19 άνθρωποι επηρεάστηκαν από την φωτιά και 9 από αυτούς νοσηλεύονταν το πρωί.

Σύμφωνα με τις αρχές, δέκα αεροπλάνα και 20 ελικόπτερα, ανάμεσά τους και ένα που έχει δυνατότητα να επιχειρεί τη νύχτα, συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Χώρες μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Πορτογαλία, που πλήττονται από δεύτερο κύμα καύσωνα μέσα σε λίγους μήνες, έχουν καταγράψει μιας σειρά από δασικές πυρκαγιές τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η οφειλόμενη στον ανθρώπινο παράγοντα κλιματική αλλαγή καθιστά τους καύσωνες συχνότερους και δριμύτερους.

Οι φωτιές στη νοτιοδυτική Τουρκία ανακάλεσαν αναμνήσεις από τις περυσινές φωτιές που κατέστρεψαν τεράστιες εκτάσεις γης και ήταν οι χειρότερες από τότε που κρατούνται αρχεία.

