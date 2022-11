Τουρκικά F-16 χρησιμοποίησαν εναέριους χώρους που ελέγχονται από Ρωσία και ΗΠΑ

Εναέριους χώρους που ελέγχονται από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, χρησιμοποίησαν -για πρώτη φορά- τουρκικά μαχητικά, προκειμένου να επιτεθούν στην κουρδική πολιτοφυλακή YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού) στη Συρία. Η Άγκυρα συγκεντρώνει τους Σύρους συμμάχους της για μια πιθανή επέκταση της επιχείρησης αυτής, ανέφεραν πολλές πηγές προσκείμενες στην Τουρκία και τους Σύρους αντάρτες.

Οι επιδρομές με μαχητικά F-16 σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, καθώς η Τουρκία και οι YPG κλιμακώνουν τις επιθέσεις αντιποίνων, στις οποίες έχουν σκοτωθεί άμαχοι και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Ξεκίνησαν όταν η Άγκυρα διαμήνυσε ότι ανταποδίδει για την πολύνεκρη βομβιστική επίθεση της 13ης Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη.

Μολονότι η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει πολλές μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούσε μη επανδρωμένα, τηλεχειριζόμενα αεροσκάφη για τα αεροπορικά πλήγματα, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ –σύμμαχος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), βασική συνιστώσα των οποίων είναι οι YPG– και η Ρωσία, η σύμμαχος της Δαμασκού, ελέγχουν μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου της Συρίας.

Η φερόμενη χρήση εναέριου χώρου που ελέγχεται από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ μπορεί να υποδηλώνει την αυξανόμενη επιρροή της Άγκυρας στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον. Η Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, επιχειρεί να κρατήσει διπλωματικές ισορροπίες αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, επικρίνοντας την εισβολή αλλά ταυτόχρονα αντιτίθεται στην επιβολή των δυτικών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές.

Μια πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας είπε ότι τα τουρκικά μαχητικά δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ στον εναέριο χώρο της Συρίας, της Ρωσίας ή των ΗΠΑ για τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές εναντίον κουρδικών βάσεων στη Συρία και ότι όλα τα αεροσκάφη έπληξαν όλους τους στόχους ευρισκόμενα στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Ωστόσο, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας και δύο στελέχη της συριακής αντιπολίτευσης που είναι σε επαφή με τον τουρκικό στρατό είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι τα μαχητικά πέταξαν πάνω από συριακό έδαφος που ελέγχεται από τις YPG και ότι η Άγκυρα ήταν σε επαφή κυρίως με τη Ρωσία για να γίνει αυτό. «Τα τουρκικά αεροσκάφη χρησιμοποίησαν τον εναέριο χώρο που ελέγχεται από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Υπήρξε κάποιος συντονισμός με αυτές τις δύο χώρες», είπε ο Τούρκος αξιωματούχος.

«Οι Τούρκοι συντονίστηκαν με τους Ρώσους και τους Αμερικανούς στις περιοχές όπου έχουν τον έλεγχο του συριακού εναέριου χώρου», είπε ο συνταγματάρχης Αμπντουλτζαμπάρ Ακάιντι, υψηλόβαθμο στέλεχος της συριακής αντιπολίτευσης, που γνωρίζει τις πρόσφατες εξελίξεις.

Η γνωστή δημοσιογράφος Χαντέ Φιράτ, που διατηρεί στενές επαφές με την τουρκική κυβέρνηση, έγραψε στην εφημερίδα Hurriyet: «Οι ΗΠΑ και η Ρωσία, οι δύο χώρες που ελέγχουν τον συριακό εναέριο χώρο, έπρεπε να ανοίξουν τον εναέριο χώρο» μετά την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, για την οποία οι τουρκικές αρχές κατηγορούν τους Κούρδους αντάρτες. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και τόσο το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) όσο και οι SDF αρνούνται κάθε ανάμιξη.

