Τραγωδία σε γυρίσματα ταινίας

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας όπου πρωταγωνιστεί ο Άλεκ Μπάλντγουιν, ο γνωστός ηθοποιός την πυροβόλησε. Τραυματίστηκε επίσης ο σκηνοθέτης της ταινίας!

Το δυστύχημα στο σετ του γουέστερν Rust στο Νέο Μεξικό έγινε όταν ο Άλεκ Μπάλντγουιν πυροβόλησε με όπλο που υποτίθεται πως είχε άσφαιρα. Νεκρή είναι η 42χρονη Halyna Hutchins, που εργαζόταν στην ταινία ως διευθύντρια φωτογραφίας, ενώ ο 48χρονος τραυματίας είναι ο Joel Souza, σκηνοθέτης της ταινίας!

Αμέσως, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ο σκηνοθέτης της ταινίας νοσηλεύεται τραυματισμένος.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0