Τραγωδία στην Αϊτή

Η Αϊτή μετράει τις πληγές της από τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 1.800 είναι οι τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι είναι ο τελευταίος επίσημος απολογισμός σύμφωνα με την αϊτινή Πολιτική Προστασία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν αρκετοί μετασεισμοί μεγέθους έως 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη λύπη του και υποσχέθηκε πως οι ΗΠΑ θα προσφέρουν βοήθεια στην Αϊτή.

Τα νοσοκομεία της χώρας έχουν γεμίσει με τραυματίες, που οι γιατροί δεν προλαβαίνουν να φροντίσουν, ενώ οι κάτοικοι ψάχνουν με τα χέρια τους ανάμεσα στα συντρίμμια για να βρουν αγνοούμενους. Ο σεισμός είχε πολύ μικρό εστιακό βάθος και γι' αυτό προκλήθηκαν τόσες πολλές υλικές ζημιές. Σημειώθηκε 8 χιλιόμετρα από την πόλη Πετί Τρου ντε Νιπ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς και με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Devastating news about the earthquake that has hit Haiti.



7.2 on the Richter scale would make it more devastating than the 2010 earthquake.



My thoughts and prayers are with everyone affected.pic.twitter.com/sSIVleilPF