Πολύνεκρο δυστύχημα με δεκάδες νεκρούς στην Ινδία

Τουλάχιστον 40 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ινδία και άλλοι 30 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την κατάρρευση κρεμαστής γέφυρας στην περιοχή του Γκουτζαράτ.

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω σε αυτήν τη γέφυρα της πόλης Μόρμπι τη στιγμή της καταστροφής. Πολλοί από αυτούς έπεσαν στα νερά του ποταμού Ματσού, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Zee News.

Σύμφωνα με το κανάλι IndiaToday, εκφράζονται φόβοι ότι πολλοί από αυτούς τραυματίστηκαν σοβαρά ή πνίγηκαν.

Η ιστορική γέφυρα μήκους 230 μέτρων κατασκευάστηκε τον 19ο αιώνα και άνοιξε ξανά πριν από λίγες ημέρες, μετά από ένα διάστημα έξι μηνών που είχε μείνει κλειστή για να γίνουν εργασίες συντήρησης.

Τα πλάνα που μεταδίδουν τα τοπικά κανάλια δείχνουν ανθρώπους να κρατιούνται από τα σίδερα και τα καλώδια της γέφυρας και να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν πίσω στην ξηρά ενώ διασώστες προσπαθούν να τους φτάσουν και να τους βγάλουν από το νερό.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, που βρίσκεται στο Γκουτζαράτ, τη γενέτειρά του, για τριήμερη επίσκεψη, είπε ότι έδωσε οδηγίες στον πρωθυπουργό του κρατιδίου να κινητοποιήσει αμέσως ομάδες για την επιχείρηση διάσωσης.

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat's Morbi area today. Further details awaited. pic.twitter.com/hHZnnHm47L