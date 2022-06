Τραγωδία στο Αφγανιστάν

Σοκ και ανείπωτη θλίψη από τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων που προκάλεσε ο φονικός σεισμός που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από αξιωματούχο της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της χώρας, οι νεκροί έφτασαν τους 950 ενώ πρόσθεσε ότι άλλοι 610 έχουν τραυματιστεί.

#UPDATE - Death toll rises to 920 in earthquake in east Afghanistan, 600 injured, deputy state minister for disaster management said at a press conference in Kabul#ArianaNews #Earthquake #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/bYdnFVWN1A — Ariana News (@ArianaNews_) June 22, 2022

Όπως δήλωσε ο ο Μοχάμαντ Νάσιμ Χακάνι, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών των Ταλιμπάν, η επαρχία Πακτίκα σχεδόν ισοπεδώθηκε από τα 6,1 Ρίχτερ του Εγκέλαδου. Οι περισσότεροι θάνατοι εντοπίζονται στην παραπάνω επαρχία, όπου περισσότεροι από 150 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 250 τραυματίστηκαν.

More pictures from Pktika pic.twitter.com/VdhXD4ejpk — Abdul Wahid Rayan، عبدالواحد ریان (@AWahidRayan1) June 22, 2022

Φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατεστραμμένα σπίτια στους δρόμους ενός χωριού. Τοπικές πηγές από την επαρχία Πακτίκα ανέφεραν ότι λόγω του σεισμού σημειώθηκε κατολίσθηση.

The death toll from last night's quake rose to 920



Sharafuddin Muslim, Deputy Minister of State for Disaster Management, told a news conference that 920 people were killed and 610 injured in last night's quake #Paktika and #Khost . pic.twitter.com/E9bBw9BJkk — Abdul Wahid Rayan، عبدالواحد ریان (@AWahidRayan1) June 22, 2022

Ο γενικός διευθυντής του πρακτορείου ειδήσεων, Abdul Wahid Rayan, έγραψε στο Twitter ότι 90 σπίτια έχουν καταστραφεί στην Πάκτικα και δεκάδες άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

#UPDATE #BREAKING:At least 255 people have been killed and 500 others injured in an earthquake in Barmala, Ziruk, Naka and Gayan districts of #Paktika province on Tuesday night.

Local officials say the death toll could rise if the central government did not provide emergency hel pic.twitter.com/qNGQF2Uko7 — Abdul Wahid Rayan، عبدالواحد ریان (@AWahidRayan1) June 22, 2022

Ακόμη, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς στις ανατολικές επαρχίες Νανγκαρχάρ και Χοστ, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των ζημιών.

At least 250 people have lost their lives after a powerful earthquake jolted #Afghanistan's Paktika province.



Prayers for the victims of this horrendous tragedy. Sadly, the world has been quick to forget about #Afghans. #paktika #AfghanWomen #earthquake pic.twitter.com/Rcygdaq2OR — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) June 22, 2022

Δεύτερος σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών σημειώθηκε σχεδόν στην ίδια περιοχή την ίδια ώρα, σύμφωνα με το USGS.

«Δυστυχώς χθες το βράδυ σημειώθηκε ισχυρός σεισμός σε τέσσερις περιοχές της επαρχίας Πακτίκα, από τον οποίο σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εκατοντάδες συμπολίτες μας και καταστράφηκαν δεκάδες σπίτια», ανέφερε ο Μπιλάλ Καρίμι, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, στο Twitter.

«Καλούμε όλες τις υπηρεσίες αρωγής να στείλουν αμέσως ομάδες στην περιοχή για να αποτραπεί περαιτέρω καταστροφή», πρόσθεσε.

«Ο απολογισμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς κάποια από τα χωριά βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές στα βουνά και θα χρειαστεί χρόνος για να συλλέξουμε λεπτομέρειες», σημείωσε ο Αγιούμπι.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ χρησιμοποιούνται ελικόπτερα για να φτάσουν στους τραυματίες και να μεταφέρουν ιατρικό εξοπλισμό και τρόφιμα στους πληγέντες.

Ο σεισμός σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη στη 01:00 τα ξημερώματα τοπική ώρα (23:30 χθες Τρίτη ώρα Ελλάδος) -σε ώρα δηλαδή που πολλοί άνθρωποι κοιμόντουσαν-, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ. Το επίκεντρο ήταν περίπου 44 χιλιόμετρα από την πόλη Khost στο Αφγανιστάν και ήταν σε βάθος 51 χιλιομέτρων.

Hundreds of men lined up to donate blood for the victims of the earthquake in #Paktika. #SavePaktika #earthquakeinafghanistan pic.twitter.com/7B69qA1mhZ — Sangar | سنګر پیکار (@paykhar) June 22, 2022

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές στο Πακιστάν. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε «βαθιά λυπημένος» για την τραγωδία και επεσήμανε ότι οι πακιστανικές αρχές εργάζονται για να προσφέρουν βοήθεια στο Αφγανιστάν. «Καλούμε τις οργανώσεις αρωγής να προσφέρουν άμεσα βοήθεια στα θύματα του σεισμού προκειμένου να αποφύγουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή», τόνισε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μπιλάλ Καρίμι. «Η ΕΕ παρακολουθεί την κατάσταση (...) και είναι έτοιμη να προσφέρει έκτακτη βοήθεια», επεσήμανε στο ίδιο μέσο ο Τόμας Νίκλασον Ευρωπαίος ειδικός απεσταλμένος στο Αφγανιστάν. Ο ΟΗΕ επίσης δήλωσε έτοιμος να εξετάσει τις ανάγκες σε βοήθεια. Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από σεισμούς, κυρίως στον ορεινό όγκο του Χιντού Κους που βρίσκεται πάνω στο σημείο που ενώνονται δύο τεκτονικές πλάκες, η ευρασιατική και η ινδική. Ο σεισμός σημειώθηκε την ώρα που το Αφγανιστάν είναι αντιμέτωπο με μια σοβαρή οικονομική και ανθρωπιστική κρίση αφότου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία, πέρυσι τον Αύγουστο. Πολλές κυβερνήσεις έχουν επιβάλει κυρώσεις στον τραπεζικό τομέα της χώρας, έχουν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία της στο εξωτερικό και έχουν διακόψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν.