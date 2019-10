Τραγωδία στο Έσσεξ: «Πεθαίνω επειδή δεν μπορώ να ανασάνω» - Το μήνυμα θύματος μέσα από το φορτηγό

Ο ένας από τους 39 ανθρώπους που βρέθηκαν νεκροί μέσα σε φορτηγό - ψυγείο κοντά στο Λονδίνο ενδέχεται να καταγόταν από το Βιετνάμ, όπως έγινε γνωστό από μια Βιετναμέζα ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύμφωνα με τη Χόα Νγκιέμ, της οργάνωσης Human Rights Space, η 26χρονη Παμ Τι Τρα Μι είχε στείλει στη μητέρα της ένα μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου, όπου έγραφε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Το μήνυμα στάλθηκε ενώ το βαρύ όχημα ήταν καθ' οδόν από το Βέλγιο για τη Βρετανία.

«Συγγνώμη μαμά. Η πορεία μου για το εξωτερικό δεν πετυχαίνει. Μαμά, σ' αγαπώ τόσο πολύ. Πεθαίνω επειδή δεν μπορώ να ανασάνω... Είμαι από το Νγκεν, του Καν Λοκ, στο Χα Τινχ του Βιετνάμ. Λυπάμαι, μαμά» έγραφε το μήνυμα, σύμφωνα με τη Χόα.

