Τραμπ: «Εποικοδομητική η συνομιλία μου με τον Πούτιν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ εποικοδομητική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλόγο του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον οποίο συζήτησε πολλά θέματα, από τη Βόρεια Κορέα και την Ουκρανία μέχρι τη Βενεζουέλα, το διμερές εμπόριο και τα πυρηνικά όπλα.

Σε αναρτήσεις του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι συζητήθηκε «η Ρωσική Φάρσα», δηλαδή οι έρευνες για τη φερόμενη ρωσική παρέμβαση στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα και ιδίως στις προεδρικές εκλογές του 2016.

«Είχα μια μακρά και πολύ καλή συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας. Όπως έλεγα ανέκαθεν, πολύ πριν ξεκινήσει το Κυνήγι Μαγισσών, το να τα πηγαίνουμε καλά με τη Ρωσία, την Κίνα και τους πάντες είναι καλό πράγμα, όχι κακό», πρόσθεσε.

Had a long and very good conversation with President Putin of Russia. As I have always said, long before the Witch Hunt started, getting along with Russia, China, and everyone is a good thing, not a bad thing....