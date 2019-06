Τραμπ: Υπάρχουν «αρκετές πιθανότητες» μιας συμφωνίας με το Μεξικό για τους μετανάστες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε σήμερα ότι υπάρχουν «αρκετές πιθανότητες» οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταλήξουν σε μια συμφωνία με το Μεξικό προκειμένου να μειωθούν οι αφίξεις των παράτυπων μεταναστών, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος, η Ουάσινγκτον θα επιβάλει από τη Δευτέρα τους τιμωρητικούς τελωνειακούς δασμούς.

«Αν είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία με το Μεξικό, και υπάρχει μια καλή πιθανότητα να καταλήξουμε εκεί, τότε θα αρχίσουμε αμέσως να αγοράζουμε πολλά αγροτικά προϊόντα», έγραψε στο Twitter. «Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, το Μεξικό θα αρχίσει να πληρώνει τους δασμούς ύψους 5% από τη Δευτέρα», προειδοποίησε εντούτοις ο προεδρος των ΗΠΑ.

If we are able to make the deal with Mexico, & there is a good chance that we will, they will begin purchasing Farm & Agricultural products at very high levels, starting immediately. If we are unable to make the deal, Mexico will begin paying Tariffs at the 5% level on Monday!