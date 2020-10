Τραμπ: Λιγότερο θανατηφόρος ο Covid από τη γρίπη «για τους περισσότερους πληθυσμούς»

Το πρωί μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε μια νέα σύγκριση μεταξύ του Covid-19 και της γρίπης σε ανάρτηση στο twitter, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να κλείσει η χώρα εξαιτίας του ιού και πως οι άνθρωποι θα πρέπει να μάθουν να ζουν με τον κορωνοϊό, όπως έμαθαν να ζουν και με τη γρίπη. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον Covid «πολύ λιγότερο θανατηφόρο για τους περισσότερους πληθυσμούς».

Στην ανάρτησή του στο twitter, ο Τραμπ αναφέρει πως ο αριθμός των θανάτων που αποδίδονται ετησίως στη γρίπη «μερικές φορές ξεπερνά τους 100.000». Από το 2010, ο εκτιμώμενος αριθμός των θανάτων των ΗΠΑ λόγω της γρίπης κυμαινόταν από 12.000 έως 61.000 και κατά μέσο όρο περίπου στους 37.000, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του προέδρου Τραμπ:

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!